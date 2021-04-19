الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة يعربون عن التعازي في ضحايا حادث قطار طوخ

القاهرة- (أ ش أ):

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر عن خالص التعازي في ضحايا حادث قطار طوخ الذي وقع أمس الأحد.

وقال برجر - في تدوينة عبر حسابه اليوم، الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "بالنيابة عن وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، نعرب عن خالص تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا حادث القطار في القليوبية، وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وفى السياق ذاته .. عبرت سفارة المملكة المتحدة لدى مصر - في تدوينه عبر "تويتر"- عن "خالص التعازي القلبية لأسر وأحباء كل المتضررين في حادث قطار القليوبية".. متمنية الشفاء العاجل لكل المصابين.

كما وجهت السفارة الأمريكية بالقاهرة خالص تعازيها لأسر الذين فقدوا حياتهم في حادث قطار بمحافظة القليوبية .. معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.