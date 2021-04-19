بعد 20 يوم تعذيب.. هروب 28 مصريا من خاطفيهم في ليبيا

11:07 ص الإثنين 19 أبريل 2021
بعد 20 يوم تعذيب.. هروب 28 مصريا من خاطفيهم في ليبيا

مدينة بني وليد - صورة أرشيفية

طرابلس- (بي بي سي):

قالت مصادر أهلية وشهود عيان لبي بي سي إن 28 مصريا تمكنوا من الهرب من خاطفيهم، بعد أن تم احتجازهم في مدينة بني وليد الليبية لنحو 20 يوما.

وقال أحد المصريين الفارين من عملية الاختطاف إن عدد المختطفين كان 35 مصريا ونحو 30 أفريقيا من جنسيات مختلفة، طُلب منهم الاتصال بذويهم وطَلب فدية قدرها 20 ألف دينار ليبي عن كل منهم، وتمكن ذوو سبعة مصريين من دفع الفدية وأطلق سراحهم بينما ظل الآخرون حتى تمكنوا من الهرب، بحسب الناجي.

وأضاف الناجي أنه وزملاءه قد اختطفوا أثناء محاولتهم البحث عن عمل في الأراضي الليبية بعد دخولهم البلاد بصورة غير شرعية، مضيفا أنهم قد تعرضوا لإهانات لفظية وجسدية وتعذيب بالضرب وصعق بالكهرباء للإلحاح على ذويهم للدفع.

ومنذ فبراير 2015، منعت السلطات المصرية سفر العمال المصريين إلى ليبيا بصورة شرعية، بعد مقتل 20 مصريا هناك على يد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية.

هذا المحتوى من

BBC
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