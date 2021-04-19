فيروس كورونا: إغلاق مشدد في العاصمة الهندية بعد تزايد حالات الإصابة

11:07 ص الإثنين 19 أبريل 2021
فيروس كورونا: إغلاق مشدد في العاصمة الهندية بعد تزايد حالات الإصابة

الهند

نيودلهي- (بي بي سي):

أعلنت العاصمة الهندية دلهي، التي تعد المدينة الهندية الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، إغلاقًا مشددا لمدة أسبوع.

وكانت نتيجة 30 في المائة من اختبارات فيروس كورونا في العاصمة الهندية إيجابية، ما دفع الوزير الأول لدلهي، آرفيند كيجريوال، لوصف الوضع بالخطير للغاية.

ووصل النظام الصحي في دلهي إلى نقطة الانهيار ، وكتب كيجريوال إلى رئيس الوزراء يطلب المساعدة في معالجة نقص الأكسجين وتوفير أسرة وأدوية.

وسيؤدي الإغلاق إلى إجبار موظفي القطاع الخاص على العمل من المنزل، ولكن هناك العديد من الاستثناءات.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تستمر حفلات الزفاف مع ما يصل إلى خمسين شخصًا.

كما أن حظر التجول الليلي مطبق بالفعل.

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