الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك اتفاق جديد إلى جانب الاتفاق النووي

11:03 ص الإثنين 19 أبريل 2021
الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك اتفاق جديد إلى جانب الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران-(د ب أ):

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أنه ليس من المقرر أن يكون هناك اتفاق جديد إلى جانب الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"هناك بوادر من الحكومة الأمريكية، لكن المهم بالنسبة لنا هو ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تعلن التزاماتها وتتصرف بموجبها وترفع العقوبات".

وأكد أن "إيران لم تنسَ الضرر الذي ألحقته الولايات المتحدة بالشعب الإيراني ... لكن تركيزنا في الوقت الحالي هو أنه يتعين على الولايات المتحدة توضيح التزاماتها دون مساومة".

يأتي هذا بينما تتواصل في فيينا اجتماعات بين ممثلين عن إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووي.

محمد جواد ظريف الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاتفاق النووي الإيراني

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