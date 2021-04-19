فيروس كورونا: أكثر من 130 مليون أمريكي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

واشنطن- (بي بي سي):

تلقى أكثر من نصف الأمريكيين البالغين، أي نحو 131 مليون شخص، الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال مركز التحكم في الأمراض أن ما يقرب من ثلث البالغين قد تلقوا الجرعتين.

يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه المستشار الحكومي لمكافحة الوباء، دكتور أنتوني فاوتشي، من أن الولايات المتحدة لا تزال في وضع حرج بسبب المخاوف من حدوث موجة تفشي جديدة.

وتشهد الولايات المتحدة توزيع ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح يوميا.