العراق: العثور على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن للموصل

10:56 ص الإثنين 19 أبريل 2021
العراق: العثور على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن للموصل

قوات عراقية

بغداد- (د ب أ):

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الاثنين عن العثور على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن للموصل مركز محافظة نينوى، 400 كم شمالي بغداد.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوة من الحشد الشعبي عثرت اليوم على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن للموصل تحت الأنقاض".

وأضافت أن "مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة للحشد قامت بتفكيك ثلاث سيارات مفخخة، فيما تعمل على تفكيك ورفع المتفجرات وتدمير المصنع بالكامل لمنع استغلاله".

وكانت هيئة الحشد الشعبي أطلقت في 26 مارس الماضي حملة خدمية كبرى باسم نهضة نينوى لإعادة الحياة إلى مدينة الموصل بالتعاون مع إدارة محافظة نينوى.

مصنع للسيارات المفخخة العراق القوات العراقية محافظة نينوى

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