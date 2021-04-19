فرض إجراءات الإغلاق في نيودلهي ابتداء من الاثنين المقبل بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

نيودلهي- (د ب ا):

أعلن رئيس وزراء نيودلهي ارفيند كيجروال اليوم الاثنين أنه سوف يتم فرض إجراءات الاغلاق في المدينة ابتداء من الاثنين المقبل ولمدة ستة أيام، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووصف كيجروال هذه الخطوة بالضرورية لمنع وقوع أزمة أكبر في العاصمة.

وقال كيجروال" إذا لم نفرض إجراءات إغلاق الآن، ربما نواجه أزمة أكبر. الحكومة سوف ترعاكم بصورة كاملة. نحن اتخذنا هذا القرار الصعب بعد مراعاة الوضع الحالي".

وأضاف" إجراءات الاغلاق سوف تساعدنا في توفير المزيد من الأسرة والمعدات الطبية".

وأشار كيجروال إلى أن أسرة وحدات الرعاية المركزية أوشكت على النفاد، كما أن مستويات الأكسجين في المدينة منخفضة بصورة حرجة.

وأوضح" نحن لا نحاول إثارة الذعر، لن أقول أن النظام الصحي ينهار ولكنه مضغوط بصورة كبيرة. هناك حدود لأي نظام".

وأشارت تقارير إلى أن العاملين في المؤسسات الخاصة سوف يعملون من المنزل، وسوف يستمر فقط عمل المكاتب الحكومية والخدمات الأساسية.

وسوف يستمر عمل محال بيع الأغذية والأدوية والصحف والبنوك، كما ستستمر خدمات توصيل الطعام للمنازل.

وكانت نيودلهي قد سجلت أمس الأحد أكبر زيادة في حالات الإصابة اليومية بواقع 25 ألفا و462 حالة إصابة جديدة.

وكانت العاصمة قد خرجت هذا الصباح من حظر تجوال ليلي استمر خلال عطلة نهاية الأسبوع" لكسر سلسلة العدوى. وقال مسؤولون إن الانتهاكات المستمرة في مناطق بالمدينة خلال اليومين الماضيين تشير إلى الحاجة لفرض خطوات أكثر صرامة.

ويذكر أنه تم فرض إجراءات الإغلاق على نيودلهي العام الماضي من 22 مارس حتى 18 مايو، وبعد ذلك تم تخفيف إجراءات الإغلاق على مراحل.