وزير الداخلية البحريني: العلاقات مع السعودية تستند إلى واقع تاريخي أصيل

12:53 ص الإثنين 19 أبريل 2021
وزير الداخلية البحريني: العلاقات مع السعودية تستند إلى واقع تاريخي أصيل

الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

المنامة - (أ ش أ):

أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكة والمملكة العربية السعودية ..مضيفا أن هذه العلاقات الأخوية الحميمة، تستند إلى واقع تاريخي أصيل، بناه الآباء والأجداد الكرام وقائم على وحدة الصف والمصير المشترك.

واعرب آل خليفة-خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيق الأمني والعسكري،حسبما افادت وكالة انباء البحرين/بنا/اليوم الأحد- عن تقدير البحرين، على الدوام، لمواقف المملكة السعودية وحرصها على توحيد المواقف، واستمرار التعاون في شتى المجالات.. مشيرا إلى أن هذا الاجتماع للجنة ، يمثل تعبيراً واضحاً عن مسيرة ممتدة من التكامل الأمني، تجمع البلدين الشقيقين، وتسهم في تعزيز الأداء الأمني المشترك وترسيخ الاستقرار، بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية، ويسهم في تعزيز الأمن الإقليمي.

وقد استعرضت لجنة التنسيق الأمني والعسكري، الموضوعات المقرة من قبل مجلس التنسيق، واتخذت بشأنها التوصيات والمبادرات اللازمة، ومن بينها تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتسهيل إجراءات عبور البضائع والشاحنات عبر الحدود وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار بين البلدين.

كما تم بحث تطبيق نظام النقطة الواحدة في كل بلد وتسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر جسر الملك فهد وتسهيل إجراءات السفر لمواطني البلدين في المنافذ الجوية والربط الالكتروني الثنائي للمخالفات المرورية وبناء القدرات والربط الإلكتروني بين غرف العمليات الرئيسة بوزارتي الداخلية في البلدين.

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راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني السعودية

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