مقتل 17 عنصرا من "طالبان" في انفجار بورشة لتصنيع القنابل جنوب شرقي أفغانستان

12:30 ص الإثنين 19 أبريل 2021
مقتل 17 عنصرا من "طالبان" في انفجار بورشة لتصنيع القنابل جنوب شرقي أفغانستان

حركة طالبان

كابول - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 17 شخصا على الأقل من عناصر "حركة طالبان" الأفغانية بانفجار في ورشة لتصنيع القنابل جنوب شرقي البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" - مساء اليوم الأحد إن من ضمن القتلى مسؤول رفيع بجهاز الاستخبارات الخاص بالحركة، حين انفجرت قنبلة في مصنع بمنطقة قره باغ جنوبي ولاية غزنة.

يأتي هذا في وقت كانت أعلنت فيه وزارة الدفاع الأفغانية في وقت سابق أمس مقتل 44 عنصرا من الحركة جراء عمليات عسكرية قامت بها القوات الأفغانية.

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حركة طالبان أفغانستان وزارة الدفاع الأفغانية تصنيع القنابل

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