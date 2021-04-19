نصف الأمريكيين فوق 18 عامًا تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا

واشنطن - (د ب أ)

تلقى نصف الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد 19" وفقًا للبيانات الصادرة مساء أمس الأحد عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأفادت البيانات بأن هناك ما يقرب من 130 مليون شخص بالغ في البلاد تلقوا جرعة على الأقل، وهو ما يمثل نحو 4ر50% من السكان الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا، وفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن ما لا يقل عن 9ر83 مليون شخص بالغ، أي ما يقرب من 5ر32% من السكان البالغين، تم تطعيمهم بالكامل حتى أمس الأحد.