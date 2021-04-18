متشددون مناهضون لفرنسا يحتجزون عناصر أمن في باكستان
إسلام آباد - (بي بي سي)
أفاد مسؤولون في باكستان بأن أنصار حزب إسلامي في باكستان احتجزوا عناصر أمن رهائن اليوم الأحد بعد احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا مستمرة منذ أيام.
وهزّت أعمال الشغب البلاد منذ الاثنين الماضي، عندما اعتُقل زعيم "حركة لبيك باكستان" التي باتت محظورة الآن، في لاهور عقب دعوته إلى طرد السفير الفرنسي بسبب إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.
وشلّت الاحتجاجات عدة مدن وأدت إلى مقتل ستة عناصر شرطة بينما دفعت السفارة الفرنسية إلى إصدار إشعار لرعاياها يدعوهم إلى مغادرة البلاد مؤقتًا.
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