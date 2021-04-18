فلسطين: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

11:33 م الأحد 18 أبريل 2021
فلسطين: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

وزير شؤون القدس فادي الهدمي

رام الله - (أ ش أ):

دعا وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس.

وقال الهدمي خلال استقباله المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند - حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن "على المجتمع الدولي حماية الديمقراطية الفلسطينية في قلب القدس".

وأضاف أن على المجتمع الدولي ألا يسمح للحكومة الإسرائيلية باستخدام الحق الفلسطيني بالانتخابات في مدينة القدس.

وأدان اعتقال الاحتلال الإسرائيلي عددا من المرشحين للانتخابات ومنع لقاءات في مدينة القدس كان من المقرر أن تبحث موضوع الانتخابات.

وأشار الهدمي إلى أن "اتفاقية المرحلة الانتقالية" المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر 1995 تضمنت ملحقاً خاصاً يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.. وتتعلق المادة (6) من الملحق بترتيبات الانتخابات في القدس.. مؤكدا أن الانتخابات التشريعية في العامين 1996 و2006 والرئاسية بالعام 2005 جرت على أساس هذا الاتفاق.

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