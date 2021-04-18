أمير قطر يبعث برقية تعزية إلى السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ

11:04 م الأحد 18 أبريل 2021
أمير قطر يبعث برقية تعزية إلى السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وكالات:

بعث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث قطار طوخ، بمحافظة القليوبية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد إن "أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث قطار الركاب بمحافظة القليوبية، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل".

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، أنه أثناء مرور قطار 949/ 3209 سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة 13:54 سقطت 4 عربات من القطار عند مدخل محطة سندنهور.

وأضاف بيان الهيئة، أنه جاري تحديد أسباب الحادث.

من ناحية أخرى قال مصدر بوزارة الصحة إن سيارات الإسعاف لا تزال مستمرة في نقل مصابي حادث قطار "طوخ" إلى المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة وفاة 11 شخصا، في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

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