رئيس البرلمان العربي يعزي في حادث قطار طوخ
القاهرة - (أ ش أ):
أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي والمواساة باسم البرلمان العربي، وبالأًصالة عن نفسه، لمصر قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا حادث قطار طوخ الأليم بمحافظة القليوبية والذي أسفر عن ضحايا ومصابين.
وعبر رئيس البرلمان العربي - في بيان صدر مساء اليوم - عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا سائلًا المولى عز وجل أن يُسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.
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