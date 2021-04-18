الجزائر تسجل 156 حالة إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

الجزائر - (أ ش أ):

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم تسجيل 156 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 119 ألفا و642 حالة ، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3155 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 83 ألفا و397 حالة، بعد شفاء 111 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 21 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 11 مساء إلى 4 صباحا في 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة.