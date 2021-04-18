الجزائر تسجل 156 حالة إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

08:35 م الأحد 18 أبريل 2021
الجزائر تسجل 156 حالة إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

الجزائر

الجزائر - (أ ش أ):

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم تسجيل 156 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 119 ألفا و642 حالة ، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3155 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 83 ألفا و397 حالة، بعد شفاء 111 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 21 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 11 مساء إلى 4 صباحا في 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة.

هذا المحتوى من

Asha
الجزائر فيروس كورونا جمال فورار اصابات كورونا

الخبر التالى:

اليمن يبحث مع "الصحة العالمية" متابعة الآثار الجانبية للأدوية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 215484

    عدد المصابين

  • 162714

    عدد المتعافين

  • 12694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141264686

    عدد المصابين

  • 119879311

    عدد المتعافين

  • 3022247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"الحصيلة الرسمية".. الصحة تعلن أعداد وفيات وإصابات حادث قطار طوخ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا