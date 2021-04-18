المملكة المتحدة تسجل 1882 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا

لندن - (أ ش أ):

سجلت المملكة المتحدة 1882 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد أن إجمالي وفيات "كورونا" بالمملكة المتحدة ارتفع إلى 127 ألفا و270 حالة وفاة.

وأضافت أن 9 ملايين و930 ألفًا و846 شخصًا في المملكة المتحدة قد تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19)، بينما تلقى نحو 32 مليونًا و849 ألفًا و223 شخصًا الجرعة الأولى.