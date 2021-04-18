وزير الخارجية الفلسطيني يبدأ جولة أوروبية لبحث ملف الانتخابات الفلسطينية

رام الله- (د ب أ):

بدأ وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأحد جولة في عدد من العواصم في القارة الأوروبية لبحث ملف الانتخابات الفلسطينية المقررة الشهر المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية ، في بيان ، أن المالكي سيجتمع غدا في بروكسل مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الوزير جوزيف بوريل، على أن يلتقي لاحقا نواب أوروبيين ووزراء خارجية عدة دول.

وأوضحت الوزارة أن جولة المالكي تستهدف "استكمال الجهد الدبلوماسي الفلسطيني لوضع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول كافة أمام مسؤولياتها لضمان إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية من دون أية عراقيل أو عقبات، بما في ذلك إجراؤها في القدس انتخابا وترشيحا".

وأضافت أن الجولة تهدف كذلك إلى "حشد الدعم والتأييد الدوليين للانتخابات أولا، وللضغط على إسرائيل لوقف جميع إجراءاتها وممارساتها التي من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات في القدس ثانيا".

ويترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأخر للجنة المركزية لحركة فتح غدا لبحث تطورات ملف الانتخابات وإجرائها في شرق القدس.

وأعلن مسؤولون في السلطة الفلسطينية أن السلطة طلبت رسميا من إسرائيل في فبراير الماضي الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن ضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس لكنها لم تتلق ردا.