وزير البيئة البريطاني: لا دليل على أن السلالة الهندية لكورونا قادرة على الإفلات من اللقاحات

02:47 م الأحد 18 أبريل 2021
وزير البيئة البريطاني: لا دليل على أن السلالة الهندية لكورونا قادرة على الإفلات من اللقاحات

فيروس كورونا

لندن- (أ ش أ):

قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس "ليس هناك دليل على أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي اكتشفت للمرة الأولى في الهند، قادرة على الإفلات من اللقاحات المضادة للفيروس".

وأشار يوستيس - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأحد - إلى أنه أُخبر بأنه ليس هناك ثمة دليل في الوقت الحالي على أن هذه السلالة بالتحديد قادرة على الإفلات من اللقاح، أو أنها أكثر عدوى من السلالات الأخرى.. موضحا أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها داخل المملكة المتحدة بهذه السلالة قليل نسبيا في الوقت الحالي، إلا أنه يتم مراقبة الوضع.

وفيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الهند المرتقبة الشهر الجاري، قال يوستيس إنه "يتعين على رئيس الوزراء المضي قدما في رحلته المقررة إلى الهند"، وذلك على الرغم من أن الهند تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بالفيروس.

وأضاف: "الصحة العامة تأتي في المرتبة الأولى بالطبع، ولكن هذا لا يعني أنه ينبغي عدم القيام بأي زيارات على الإطلاق لأغراض خاصة بالعمل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع تدابير الوقاية اللازمة لضمان تأمين الزيارة ضد الفيروس.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الهند بريطانيا جورج يوستيس

الخبر التالى:

موسكو: قرار التشيك بطرد 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها "غير مسبوق"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 215484

    عدد المصابين

  • 162714

    عدد المتعافين

  • 12694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141264686

    عدد المصابين

  • 119879311

    عدد المتعافين

  • 3022247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول بيان رسمي من الصحة بشأن عدد ضحايا حادث قطار طوخ​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا