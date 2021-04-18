فرنسا تفرض حجرا صحيا على القادمين من البرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب أفريقيا منعا لتفشي كورونا
باريس- (أ ش أ):
أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأحد فرض حجر صحي صارم لمدة 10 أيام على جميع المسافرين القادمين من البرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب أفريقيا، اعتبارا من 24 أبريل الجاري، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي (قصر ماتينيون) – حسبما ذكر راديو فرنسا الدولي اليوم - إنه اعتبارا من 24 أبريل الجاري لن يسمح إلا للأشخاص المقيمين في فرنسا أو الذين يحملون جواز سفر فرنسي أو من الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى البلاد.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أن السلطات ستنشئ نظاما قبل الصعود إلى الطائرة ومن ثم عند الوصول، للتحقق من وجود مكان للحجر الصحي يتكيف مع المتطلبات الصحية، على أن تتأكد الشرطة والدرك الوطني أيضا من الامتثال للحجر الصحي في المنزل، وسيترافق ذلك مع تشديد الغرامات حال عدم التقيد بالحجر.
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