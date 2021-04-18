كوريا الجنوبية تسجل حالات إصابة بالسلالة الهندية من كورونا
سول- (أ ش أ(:
سجلت كوريا الجنوبية، لأول مرة، حالات إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد.
وقال سون يونغ-ريه، مدير الاستراتيجية والتخطيط في المقر المركزي لإدارة الكوارث بكوريا الجنوبية- في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد- إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا للأشخاص القادمين من الهند منذ يناير الماضي بلغ 94 حالة، ومن بينها تم تأكيد 9 حالات للإصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
وأوضح أن من بين الـ9 إصابات، تم تأكيد إصابتين في مارس الماضي و7 إصابات أخرى في أبريل الجاري، مشيرا إلى وصول جميع المصابين بالسلالة الهندية عبر رحلات جوية مباشرة من الهند إلى البلاد وفقا للسلطات الصحية.
وكانت السلطات الصحية الكورية الجنوبية ذكرت- في وقت سابق اليوم- أن البلاد تشغل نظام تحليل (الجينوم)؛ لرصد السلالة الهندية من كورونا، مشيرة إلى أن اللقاحات المسجلة قد تكون أقل تأثيرا على السلالة الهندية.
يشار إلى أنه قد تم اكتشاف وجود السلالة الهندية في أستراليا وبلجيكا وألمانيا وأيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وغيرها من الدول.
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