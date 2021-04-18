رئيس وزراء أستراليا:سنتعامل مع إعادة فتح الحدود بحذر

11:28 ص الأحد 18 أبريل 2021
رئيس وزراء أستراليا:سنتعامل مع إعادة فتح الحدود بحذر

سكوت موريسون

كانبرا- (أ ش أ):

قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن بلاده ستتعامل بحذر مع قضية إعادة فتح الحدود الدولية، وإتاحة حرية التنقل داخل البلاد؛والتي قيدت على خلفية أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأضاف موريسون - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) - أن بلاده لا تتعجل في إعادة فتح الحدود كليا، وأنها ستبحث إدارة الحدود وعمليات العزل مع كافة الولايات والمقاطعات، مبينا أن بلاده ستخطط تدريجيا لتخفيف القيود والتأهب للمخاطر الصحية التي قد تنجم عن ذلك.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن المواطنون في النصف الثاني من العام الجاري من السفر للأسباب الضرورية، دون الحاجة إلى الخضوع للعزل في الفنادق، مضيفا أنه قد يتاح لاحقا إمكانية العزل داخل المنازل.

وكان موريسون قد صرح الأسبوع الماضي بأنه من الممكن السماح للأستراليين بالسفر للخارج، والعودة لأسباب ضرورية، دون الخضوع للعزل في الفنادق، إذا ما كانوا ممن تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.. إلا أنه حذر في الوقت نفسه من أن التطعيم ليس ضمانة ذهبية، وأنه يجب الاستعداد لتسجيل ألف حالة إصابة أسبوعيا على الأقل إذا ما تم رفع القيود.

هذا المحتوى من

سكوت موريسون أستراليا فيروس كورونا كوفيد-19

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل حالات إصابة بالسلالة الهندية من كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 215484

    عدد المصابين

  • 162714

    عدد المتعافين

  • 12694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141264686

    عدد المصابين

  • 119879311

    عدد المتعافين

  • 3022247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير الشباب والرياضة يتعرض لحادث مروري.. والوزارة تكشف تفاصيل حالته الصحية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا