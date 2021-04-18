رئيس وزراء أستراليا:سنتعامل مع إعادة فتح الحدود بحذر

كانبرا- (أ ش أ):

قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن بلاده ستتعامل بحذر مع قضية إعادة فتح الحدود الدولية، وإتاحة حرية التنقل داخل البلاد؛والتي قيدت على خلفية أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأضاف موريسون - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) - أن بلاده لا تتعجل في إعادة فتح الحدود كليا، وأنها ستبحث إدارة الحدود وعمليات العزل مع كافة الولايات والمقاطعات، مبينا أن بلاده ستخطط تدريجيا لتخفيف القيود والتأهب للمخاطر الصحية التي قد تنجم عن ذلك.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن المواطنون في النصف الثاني من العام الجاري من السفر للأسباب الضرورية، دون الحاجة إلى الخضوع للعزل في الفنادق، مضيفا أنه قد يتاح لاحقا إمكانية العزل داخل المنازل.

وكان موريسون قد صرح الأسبوع الماضي بأنه من الممكن السماح للأستراليين بالسفر للخارج، والعودة لأسباب ضرورية، دون الخضوع للعزل في الفنادق، إذا ما كانوا ممن تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.. إلا أنه حذر في الوقت نفسه من أن التطعيم ليس ضمانة ذهبية، وأنه يجب الاستعداد لتسجيل ألف حالة إصابة أسبوعيا على الأقل إذا ما تم رفع القيود.