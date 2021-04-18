حزب "ماس" اليساري يواجه ضغوطا بعد الهزيمة في انتخابات بوليفيا المحلية

04:28 ص الأحد 18 أبريل 2021
حزب "ماس" اليساري يواجه ضغوطا بعد الهزيمة في انتخابات بوليفيا المحلية

الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس

لاباز - (د ب أ):
يواجه حزب الحركة نحو الإشتراكية (ماس) اليساري بقيادة الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس دعوات للتجديد بعد هزيمته في الانتخابات المحلية في البلاد.

ونقلت صحيفة "باجينا سيت" عن ألفارو تشوكيميا، زعيم جناح الشباب في الحزب في لاباز، وهي منطقة رئيسية، قوله يوم السبت:"هناك قادة يعتقدون أنهم يمتلكون الحزب. هناك قادة لا يريدون ترك مقاعدهم".

ومع ذلك، تجنب تشوكيميا انتقاد الرئيس السابق موراليس على نحو مباشر.

ويبدو أن موراليس لديه المزيد من الطموحات السياسية، على الرغم من أن دعمه لمرشحي الحرس القديم يجعله مسؤولاً جزئياً عن أداء الحزب في الانتخابات.

وفي الجولة الثانية التي جرت يوم الأحد الماضي، خسر الحزب في أربعة مناطق - لاباز وتشوكيساكا وباندو وتاريخا.

وفاز الحزب في ثلاث مناطق فقط، في الجولة الأولى، وهي أورورو وبوتوسي وكوتشابامبا.

ويرجع السبب في خسارة التأييد في المقام الأول إلى المرشحين الذين لم يحققوا أي نجاحات تذكر تحت لواء حزب (ماس) اليساري بقيادة موراليس، والذي تميز بثقافة ذكورية.

وترك بعضهم الحزب وانضموا إلى مجموعات أخرى أو ترشحوا كمستقلين، مثل إيفا كوبا، رئيسة البرلمان السابقة ورئيسة بلدية إل ألتو المنتخبة حديثا. وقد انفصلت عن موراليس وينظر إليها حاليا على أنها شخصية صاعدة على المسرح السياسي في البلاد.​

حزب ماس الانتخابات المحلية بوليفيا إيفو موراليس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 215484

    عدد المصابين

  • 162714

    عدد المتعافين

  • 12694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141264686

    عدد المصابين

  • 119879311

    عدد المتعافين

  • 3022247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:41 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا