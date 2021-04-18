البرازيل تخصص 286 مليون دولار إضافية لمكافحة كورونا

برازيليا - (د ب أ)

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن الحكومة البرازيلية بصدد إضافة 6ر1 مليار ريال (286 مليون دولار) لشراء اللقاحات والأدوية الخاصة بكوفيد-19، والتوسع فى مراكز العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد.

وسجلت البلاد أكبر عدد من الوفيات في العالم بـ "كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يعد كوفيد-19 أكثر فتكًا في البرازيل من الهند ولم يتم بعد اكتشاف السبب في ذلك بعد.