البرازيل تخصص 286 مليون دولار إضافية لمكافحة كورونا
برازيليا - (د ب أ)
قالت وزارة الصحة البرازيلية إن الحكومة البرازيلية بصدد إضافة 6ر1 مليار ريال (286 مليون دولار) لشراء اللقاحات والأدوية الخاصة بكوفيد-19، والتوسع فى مراكز العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد.
وسجلت البلاد أكبر عدد من الوفيات في العالم بـ "كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يعد كوفيد-19 أكثر فتكًا في البرازيل من الهند ولم يتم بعد اكتشاف السبب في ذلك بعد.
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