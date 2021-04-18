الرئيس التونسي والعاهل السعودي يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

تونس - (أ ش أ):

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العلاقات المتينة والراسخة في التاريخ بين تونس والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها.

وذكربيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيسين تبادلا - خلال الاتصال - التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنين أن يعيد الله هذا الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية قاطبة.