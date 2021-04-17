الصين تعترض على تصريحات بايدن وسوجا بعد اجتماعهما في البيت الأبيض

09:55 م السبت 17 أبريل 2021
الصين تعترض على تصريحات بايدن وسوجا بعد اجتماعهما في البيت الأبيض

رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا

بكين - (د ب أ)

اعترضت الصين، اليوم السبت، على انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لسياساتها، قائلة إن تعبيرهما عن القلق يعتبر تدخلا في شؤونها الداخلية.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية في بكين ردا على بيان مشترك أصدره البيت الأبيض بعد اجتماع الزعيمين، قالا فيه إنهما "يتشاركان فى المخاوف بشأن الأنشطة الصينية التي لا تتفق مع النظام الدولي القائم على القواعد"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم أن الموقف الأمريكي الياباني، ينتهك بشدة الأعراف الأساسية التى تحكم العلاقات الدولية.

وأضافت أن "الصين تشجب ذلك وترفضه". وقالت إن الولايات المتحدة واليابان "تتحالفان لتشكيل كتلة وتأجيج مواجهة بين الكتل".

وشغلت الصين حيزا كبيرا على جدول الأعمال عندما استضاف الرئيس الأمريكى بايدن رئيس الوزراء اليابانى سوجا في البيت الأبيض أمس الجمعة، في أول اجتماع شخصي له مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه في يناير.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك: "التزمنا بالعمل معا لمواجهة التحديات القادمة من الصين، وحول قضايا مثل بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وكذلك كوريا الشمالية لضمان مستقبل حر ومفتوح للمحيطين الهندي والهادئ".

وقال سوجا إنه وبايدن تعهدا "بالسلام والاستقرار" في مضيق تايوان.

يوشيهيدي سوجا جو بايدن البيت الأبيض الصين أمريكا اليابان

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