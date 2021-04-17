الأميران ويليام وهاري يجريان حديثًا بعد جنازة الأمير فيليب رغم علاقتهما المتأزمة

لندن - (د ب أ)

أجرى الأميران الشقيقان ويليام البالغ من العمر 38 عامًا وهاري 36 عامًا، أبنا وريث عرش بريطانيا، حديثًا معًا بعد مراسم تشييع جدهم الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، بعد ما قيل عن خلافات خطيرة وقعت بينهما مؤخرا.

وأظهرت صور تلفزيونية كيف تحدث هاري في البداية مع زوجة ويليام الدوقة كيت البالغة من العمر 39 عامًا عند بوابة الخروج بكنيسة سان جورج في قلعة وندسور.

وعندما وصل ويليام إليهما سار الثلاثة معا -هاري في المنتصف مرتديا كمامة- في محيط القلعة.

توترت علاقة ابني وريث عرش بريطانيا الأمير تشارلز، منذ أن تخلى هاري وزوجته الدوقة ميجان عن واجباتهما الملكية وانتقلا للعيش في الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن لقاء لهاري وزوجته مع إحدى المحطات التلفزيونية الأمريكية وسعت الفجوة بين هاري وشقيقه بعد أن وجه هاري وزوجته مزاعم خطيرة ضد القصر الملكي.

وقيل إن المكالمة الهاتفية بين الأخوين كانت أقل من بناءة. ولم تسافر ميجان بسبب حملها.