الأميران ويليام وهاري يجريان حديثًا بعد جنازة الأمير فيليب رغم علاقتهما المتأزمة

09:48 م السبت 17 أبريل 2021
الأميران ويليام وهاري يجريان حديثًا بعد جنازة الأمير فيليب رغم علاقتهما المتأزمة

الأميران ويليام وهاري

لندن - (د ب أ)

أجرى الأميران الشقيقان ويليام البالغ من العمر 38 عامًا وهاري 36 عامًا، أبنا وريث عرش بريطانيا، حديثًا معًا بعد مراسم تشييع جدهم الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، بعد ما قيل عن خلافات خطيرة وقعت بينهما مؤخرا.

وأظهرت صور تلفزيونية كيف تحدث هاري في البداية مع زوجة ويليام الدوقة كيت البالغة من العمر 39 عامًا عند بوابة الخروج بكنيسة سان جورج في قلعة وندسور.

وعندما وصل ويليام إليهما سار الثلاثة معا -هاري في المنتصف مرتديا كمامة- في محيط القلعة.

توترت علاقة ابني وريث عرش بريطانيا الأمير تشارلز، منذ أن تخلى هاري وزوجته الدوقة ميجان عن واجباتهما الملكية وانتقلا للعيش في الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن لقاء لهاري وزوجته مع إحدى المحطات التلفزيونية الأمريكية وسعت الفجوة بين هاري وشقيقه بعد أن وجه هاري وزوجته مزاعم خطيرة ضد القصر الملكي.

وقيل إن المكالمة الهاتفية بين الأخوين كانت أقل من بناءة. ولم تسافر ميجان بسبب حملها.

الأمير ويليام الأمير هاري جنازة الأمير فيليب الأمير فيليب بريطانيا الولايات المتحدة

الخبر التالى:

الصين تعترض على تصريحات بايدن وسوجا بعد اجتماعهما في البيت الأبيض
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 214639

    عدد المصابين

  • 162170

    عدد المتعافين

  • 12653

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:موعدها والدرجات والظواهر الجوية.. كل ما نعرفه عن الموجة الحارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا