طائرة عسكرية صينية تدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان

01:26 م السبت 17 أبريل 2021
طائرة عسكرية صينية تدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان

طائرة عسكرية صينية

بكين- (د ب أ):

دخلت طائرة عسكرية صينية، السبت، منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وكان قد تم رصد سفن خفر السواحل الصينية بانتظام في الأسابيع الأخيرة بالقرب من الجزر، التي تطالب الصين وتايوان بالسيادة عليها أيضًا، حيث تُعرف باسم دياويو وتياويوتاي على التوالي.

وكان زعيما الولايات المتحدة واليابان قد أكدا في وقت سابق على التزامهما بمواجهة التحديات من الصين وضمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ سلمية وحرة ومفتوحة بعد اجتماعهما الشخصي الأول أمس الجمعة.

وتتزايد المخاوف بشأن تحركات الصين في الممرات المائية المتنازع عليها.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا من خلال مترجم "اتفقنا على معارضة أي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وترهيب الآخرين في المنطقة".

وتطالب الصين بالسيادة تقريبا على كل بحر الصين الجنوبي، مما أثار احتكاكات مع دول أخرى في المنطقة. كما تطالب الفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناي وتايوان بالسيادة على أجزاء من البحر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "نحن ملتزمون بالعمل معًا لمواجهة التحديات من الصين".

كما شدد بايدن على أن تحالف الولايات المتحدة مع اليابان ودعم الأمن المشترك "راسخ".

طائرة عسكرية صينية الصين تايوان السواحل الصينية

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