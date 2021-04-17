البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي صاروخا باليستيا على السعودية
المنامة - (أ ش أ)
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخا باليستيا تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ، مؤكدة تضامن المملكة مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لردع ميليشيا الحوثي وحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.
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