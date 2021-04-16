أمريكا: حقن أكثر من 202 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا حتى الآن
واشنطن - (أ ش أ):
قالت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إن أكثر من 202 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.
وأفادت الهيئة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن حوالي 202 مليون و282 ألفًا و923 جرعة إجمالية تم حقنها في الولايات المتحدة، ما يشكل حوالي 78% من إجمالي 258 مليونًا و502 ألف و815 جرعة تم تسلمها.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 31.6 مليون شخص.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:إطلاق قذيفة صاروخية من غزة تجاه إسرائيل لليوم الثاني
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
212961
عدد المصابين
-
161031
عدد المتعافين
-
12570
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
138744596
عدد المصابين
-
111451413
عدد المتعافين
-
2983152
عدد الوفيات
إعلان