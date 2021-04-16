أمريكا: حقن أكثر من 202 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا حتى الآن

واشنطن - (أ ش أ):

قالت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إن أكثر من 202 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأفادت الهيئة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن حوالي 202 مليون و282 ألفًا و923 جرعة إجمالية تم حقنها في الولايات المتحدة، ما يشكل حوالي 78% من إجمالي 258 مليونًا و502 ألف و815 جرعة تم تسلمها.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 31.6 مليون شخص.