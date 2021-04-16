لبنان يسجل 2008 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بيروت - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 2008 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 506 آلاف و808 إصابات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة في بيان إلى تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6 آلاف و854 حالة، في حين يرقد 791 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 211 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 19 ألفا و185 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.