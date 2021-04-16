السودان يشارك فى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية دولية

10:01 م الجمعة 16 أبريل 2021
السودان يشارك فى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية دولية

جبريل إبراهيم

الخرطوم - (أ ش أ):

شارك الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، في احتفال التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة الجديدة مع منظمة الدول الأفريقية الكاريبية الباسفيكية والاتحاد الأوروبي، والتي وقعت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" ببروكسل.

وذكرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن هذه الاتفاقية الإستراتيجية، تعتبر بداية الاندماج الاستراتيجي للسودان في المجتمع الدولي عبر اتفاقية شاملة.

وأوضحت أن الاتفاق خصص لأفريقيا حوالي ٢٩ مليار يورو لمدة سبع سنوات عبر بروتوكول تنفيذي.

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جبريل إبراهيم وزارة المالية السودان منظمة الدول الأفريقية

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