إسرائيل تمنع غير الملقحين ضد كورونا من دخول الأقصى

04:13 م الجمعة 16 أبريل 2021
إسرائيل تمنع غير الملقحين ضد كورونا من دخول الأقصى

عناصر من الشرطة الإسرائيلية أمام المسجد الأقصى في


(وكالات):

قيدت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، دخول أهالي الضفة الغربية المحتلة، إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

واشترطت قوات الأمن الإسرائيلية، حصول الراغبين بالصلاة في المسجد، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو ما حرم الآلاف من الوصول للمسجد الأقصى، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، لا تتوفر كميات كافية من اللقاحات في الضفة الغربية، حيث يقتصر التطعيم على أصحاب الأمراض المزمنة، ومن هم فوق سن الستين.

وشهدت الحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، المؤدية إلى المدينة المقدسة، حركة نشطة من الفلسطينيين، منذ ساعات الفجر، غير أن السلطات الإسرائيلية سمحت بدخول عدد محدود.

وفي محيط حاجز قلنديا، وقعت مشادات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، حيث منعت الأخيرة المئات من الدخول، لعدم حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

أما في قطاع غزة، فلم تسمح السلطات الإسرائيلية لسكان القطاع بالتوجه للصلاة في المسجد الأقصى.

الاحتلال الاسرائيلي التطعيم ضد كورونا المسجد الأقصى فيروس كورونا

الخبر التالى:

بعد قصف غزة.. أردوغان يوضح مستقبل العلاقات مع إسرائيل
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 212961

    عدد المصابين

  • 161031

    عدد المتعافين

  • 12570

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا