أردوغان: وزير الخارجية التركي أوقف نظيره اليوناني عند حده

إسطنبول - (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن وزير خارجيته "أوقف نظيره اليوناني عند حده" خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة أمس الخميس.

وقال أردوغان إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو كان صائبا في توبيخ نظيره اليوناني نيكوس ديندياس خلال المؤتمر الذي شهد تبادل الوزيران الاتهامات.

وقال أردوغان للصحفيين اليوم الجمعة: "وزير خارجيتنا أوقف نظيره اليوناني عند حده.. ولم يكن بوسعه القيام بأكثر من ذلك لأنه ما كان يليق بدولتنا".

ودخل الوزيران في مشادة كلامية بشأن قضايا عالقة، تتراوح بين مطالبات بالسيادة البحرية، ودور الاتحاد الأوروبي في تسوية القضايا محل الخلاف بين البلدين، والأقليات، وكان ذلك أمام عدسات الكاميرات.

وكان الدبلوماسيان التقيا في وقت سابق أمس الخميس مع أردوغان في محاولة لتسوية التوترات بين البلدين والتي ثارت على مدار شهور، وتتركز في الأساس حول الحدود البحرية واحتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

وقال أردوغان: "لقد قلت له (ديندياس) إنه يجب عدم السماح للآخرين، الاتحاد الأوروبي، بالتدخل بيننا كدولتين بينهما علاقات دافئة".

ثم مضى أردوغان ليتهم أثينا بسوء معاملة الأقليات المسلمة ذات الأصول التركية في اليونان.

وفي القلب من التوترات بين البلدين مطالبة كل منهما بالحق في البحث والتنقيب عن موارد طاقة في منطقة شرقي البحر المتوسط.

وسعيا لتسوية الخلاف، استأنفت الدولتان محادثات استكشافية في يناير بعد فجوة استمرت خمس سنوات.