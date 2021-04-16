وزراء خارجية الدول الخمس الناطقة بالألمانية يبحثون التعاون لمواجهة كورونا
فيينا - أ ش أ
بحث وزراء خارجية الدول الاوروبية الخمس الناطقة بالألمانية اليوم افتراضيا التعاون المشترك فى مواجهة جائحة كورونا.
جاء ذلك فى الاجتماعات التى استضافها وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج ومشاركة نظرائه فى ألمانيا وسويسرا ولكسمبورج وليختنشتاين.
وقال شالينبرج فى تصريحات له اليوم الجمعة أنه في أوقات الأزمات نجد أنه لا شيء ينجح بدون تعاون إقليمي جيد.
ودعا الوزراء الخمس الى تسريع وتيرة توزيع لقاحات كورونا وتفعيل العمل الاوروبي المشترك وزيادة جهود دعم الامن الاوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية .
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