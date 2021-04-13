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جابر المبارك: محكمة كويتية تقضي بحبس رئيس الوزراء السابق في قضية فساد

02:49 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
جابر المبارك: محكمة كويتية تقضي بحبس رئيس الوزراء السابق في قضية فساد

رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الصباح

الكويت- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من الكويت بأن محكمة مختصة قضت بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الصباح وحبسه احتياطيا على ذمة قضية فساد.

وتتعلق القضية بتجاوزات بقيمة مئات الملايين من الدولارات في صندوق مالي خاص بجيش البلاد.

وكان المبارك رئيسا للوزراء طيلة عدة سنوات بداية من عام 2011 قبل أن يقدم استقالته في عام 2019.

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الكويت جابر المبارك الصباح الصندوق المالي قضية فساد

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