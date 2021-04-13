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الأوقاف الأردنية تطلق أسبوع العناية بالمساجد مع حلول شهر رمضان

02:20 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
الأوقاف الأردنية تطلق أسبوع العناية بالمساجد مع حلول شهر رمضان

أرشيفية


عمان - (د ب أ):

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن اليوم الثلاثاء، أسبوع العناية بالمساجد مع حلول شهر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم عن وزير الأوقاف، الدكتور محمد الخلايلة، في بيان صحفي، إن الوزارة دأبت على إطلاق أسبوع العناية بالمساجد من خلال مديرية شؤون المساجد سنويا، تأكيدا وحرصا على العناية بيوت الله وعمارتها ورعايتها.

وأضاف أن هذا الأسبوع خصصته وزارة الأوقاف سنويا مع حلول شهر رمضان المبارك للقيام بصيانة ورعاية ونظافة المساجد، مشيرا الى أن العناية بالمساجد هي علامة على الإيمان.

وأكد الخلايلة أنه لا يوجد أهم من حياة الناس عند تعليق صلاة الجمعة، والمحافظة على صحة المواطن في ظل تسجيل آلاف الإصابات وعشرات الوفيات يوميا بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن "وزارة الأوقاف فقدت العديد من علمائها من أئمة وخطباء ومؤذنين وإداريين بسبب إصابتهم بكورونا ونحن لا نريد أن نخسر أكثر من أبناء الوزارة ومن شعبنا، وملتزمون بقرارات وتوصيات الجهات الرسمية ذات العلاقة".

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