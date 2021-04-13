الأمير هاري يصل المملكة المتحدة من أمريكا لحضور جنازة جده الأمير فيليب



لندن - أ ش أ

عاد دوق ساسكس الأمير هاري، أمس الاثنين، إلى العاصمة البريطانية لندن قادما من لوس أنجلوس في الولايات المتحدة على متن الخطوط الجوية البريطانية لحضور جنازة جده الأمير فيليب.

وذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية اليوم الثلاثاء، أن رجال الحرس الخاص استقبلوا الأمير هاري من سلم الطائرة بينما تم توجيه النصح لزوجته ميجان ماركل بعدم السفر من لوس أنجلوس لأنها حامل.

ومن المفهوم أن وضعه يستثنيه من قواعد الحجر الصحي في بريطانيا بسبب فيروس كوفيد-19، لكنه سيعزل لمدة خمسة أيام تقريبًا قبل إجراء اختبار.

وستكون جنازة جده دوق إدنبرة، الذي توفي عن 99 عامًا يوم الجمعة، شأنًا خاصًا يقام في كنيسة سانت جورج بأرض قلعة وندسور يوم السبت المقبل.

بموجب إرشادات فيروس كورونا، يُسمح لـ 30 ضيفًا فقط بالحضور، ما يعني أنه سيتعين على الملكة اختيار الأشخاص الذين سيحضرون.

وعادة ما يحضر رئيس الوزراء وزعيم المعارضة مثل هذا الحدث الملكي لكنهما لن يحضرا، مما يضمن تخصيص أماكنهما لأفراد العائلة الملكية.

والتقى رئيس الوزراء بوريس جونسون بالفعل مع الوزراء وممثلي العائلة الملكية والشرطة لمناقشة خطط فترة الحداد الرسمية، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

وقال متحدث باسم القصر إن أفراد العائلة الملكية سيتبعون قواعد التباعد الاجتماعي طوال الوقت، ما يعني البقاء على بعد مترين من الأشخاص.

وقال رئيس الوزراء السابق جون ميجور أمس إنه يأمل في أن تمنح الجنازة العائلة الملكية "فرصة مثالية" لرأب الصدع الذي حدث علنًا في الأشهر الأخيرة.

وأضاف في تصريحات صحفية،:" الصدام الذي قيل لنا أنه حدث هو احتكاك من الأفضل أن ينتهي بأسرع ما يمكن وأن مشاعرهم المشتركة وحزنهم المشترك في الوقت الحالي بسبب وفاة الجد أعتقد أنها فرصة مثالية آمل بشدة أن يكون من الممكن إصلاح أي خلافات قد تكون موجودة".

ويأتي هذا بعد المقابلة التي أجراها هاري وزوجته في الولايات المتحدة مع مقدمة البرامج أوبرا وينفري والذي أعلنا فيه وقوع خلافات بينهما وبين الأسرة الملكية في بريطانيا قبل مغادرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.