"أوغاد".. غاغارين يشعل أزمة روسية أمريكية بعد نصف قرن على وفاته

موسكو- (أ ف ب):

حمل رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ديمتري روغوزين بشدة على الخارجية الأمريكية لتجاهلها ذكر يوري غاغارين في الرسائل الموجهة في ذكرى ستين عاما على إرسال أول إنسان إلى الفضاء.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين رسائل بالروسية والإنجليزية على الشبكات الاجتماعية لمناسبة اليوم العالمي للرحلة البشرية إلى الفضاء في 12 ابريل، لكنها لم تورد اسم رائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين الذي أجرى الرحلة سنة 1961.

وكتب رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين المعروف بميوله القومية الروسية وتصريحاته النارية، عبر تويتر مساء الاثنين "أوغاد. القوى الكبرى لا تتصرف على هذا النحو".

وقد احتفلت روسيا بفخر عظيم بالذكرى السنوية الستين لرحلة غاغارين التي تشكل محطة بارزة في الثقافة الشعبية ونصرا هاما لموسكو على غريمها الأمريك في مجال غزو الفضاء.

ولهذه المناسبة، اعتبر فلاديمير بوتين أن روسيا يجب أن تحافظ على مكانتها "النووية والفضائية"، في وقت يواجه قطاع الفضاء الروسي صعوبات متراكمة.

وكان روغوزين انتقد العام الماضي أيضا تغييب اسم غاغارين عن بيان لوزارة الخارجية الأمريكية في المناسبة.

وقال روغوزين حينها "محاولات محو البصمة الروسية في التاريخ العالمي لن تمحو ذاكرتنا، بل تلك العائدة للخُرق الذين يفعلون ذلك من الجهة الثانية من المحيط".