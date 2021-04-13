السلطات الأمريكية تعلق لقاح جونسون آند جونسون.. وتحقق في "جلطات"

وكالات:

أوصت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه)، الثلاثاء، بوقف استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المُضاد لفيروس كورونا، كإجراء احترازي، بعد اكتشاف حالات تجلط بالدم، وذلك بعد أسابيع قليلة من الموافقة على استخدامه.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية أنها تدرس حالات تجلط الدم بعد تلقي لقاح "جونسون أند جونسون".

وجاء إعلان هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية بعد تسجيل 4 حالات تجلط الدم بينها وفاة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكرت الهيئة أن لجنتها الخاصة بالسلامة "بدأت تدرس تقارير للتحقق من حالات تجلط الدم بعد أخد اللقاح". وأضافت أن 3 حالات سجلت في الولايات المتحدة ورابعة خلال تجارب سريرية في موقع لم يحدد.

وقبل أيام، أغلِقت 3 مراكز للتلقيح باستخدام "جونسون آند جونسون" بولاية كارولينا الشمالية، مؤقتًا، بسبب اكتشاف مضاعفات جانبية لدى 26 شخصا بعد استخدام اللقاح.

وأعلنت مقاطعة ويك الأمريكية عن وقف استعمال اللقاح "جونسون آند جونسون"، حيث عُرض على الأشخاص الراغبين في التطعيم بدلًا من ذلك إما التلقيح بـ"فايز" أو إرجاء التطعيم لوقت آخر.

ومطلع أبريل، تم وقف شحن 15 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون بعد خطأ بشري في أحد مختبرات الشركة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ولقاح "جونسون آند جونسون" الرابع الذى وافقت على استخدامه وكالة الأدوية الأوروبية بعد لقاحات "فايز-بيونتك" الأمريكي الألماني، و"موديرنا" الأمريكي، و"استرازينيكا" البريطاني السويدي.

وأظهر ما فاعلية بنسبة 67% في التقليل من عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المصحوبة بأعراض.