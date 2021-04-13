سفير الصين بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان
القاهرة - أ ش أ
هنأ سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج الشعب المصري؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
وقال ليتشيانج - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (توتير) اليوم الثلاثاء -: "إنه من دواعي سروري أن أتوجه بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسعادة".
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