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موديرنا تبدأ في توزيع لقاحها بإنجلترا

01:17 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
موديرنا تبدأ في توزيع لقاحها بإنجلترا

لقاح موديرنا

لندن- (د ب ا):

أعلنت شركة موديرنا، اليوم الثلاثاء، بدء توزيع لقاحها ضد فيروس كورونا في إنجلترا.

وتم البدء في توزيع اللقاح، الذي يعد ثالث لقاح توافقت على استخدامه الجهات التنظيمية في بريطانيا، اليوم، وبعد أسبوع من بدء توزيعه في ويلز.

كانت إيملي سانديرسون 28 عاما، التي تعمل في مجال القضاء وتعاني من ظروف صحية مزمنة، أول من تلقى لقاح موديرنا في مركز شيفيلد ارينا للتطعيم.

وكان من المفترض أن تتلقى لقاح استرازينيكا أوكسفورد، مع ذلك، عقب أن غيرت الجهات المنظمة رأيها بشأن إعطاء اللقاح لمن يبلغون أقل من 30 عاما، تم إعطاؤها لقاح موديرنا.

وكانت خدمة الرعاية الطبية في انجلترا قد أكدت مساء أمس الاثنين أنها حققت الهدف المتمثل في إعطاء أكثر من 32 مليون جرعة لقاح للأفراد في الفئات ذات الأولوية في أنحاء بريطانيا بحلول 15 أبريل الجاري.

وقال رئيس خدمة الرعاية الطبية سيمون ستيفنز إن 19 من 20 من أفراد الفئات الأكثر عرضة للخطر في بريطانيا حصلوا على اللقاح. وقد تم تحقيق الهدف قبل يومين من الموعد المقرر.

ويمكن للبريطانيين الآن حجز موعد الحصول على اللقاح لمن يبلغون من العمر 45 عاما أو أكثر.

شركة موديرنا انجلترا توزيع اللقاحات

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