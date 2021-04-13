أكثر الكلمات إنتشاراً

شهر رمضان سد النهضة لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا سفينة قناة السويس موكب المومياوات الملكية متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

البحرية التايوانية تدشن أول سفينة حربية برمائية

01:03 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
البحرية التايوانية تدشن أول سفينة حربية برمائية

رئيسة تايوان تساي إنج ون

تايبيه - (د ب ا):

شهدت رئيسة تايوان تساي انج وين اليوم الثلاثاء تدشين سفينة حربية برمائية، فيما تعد أول سفينة برمائية محلية الصنع في تايوان.

وأطلق على السفينة اسم " يو شان" تيمنا باسم أعلى قمة في تايوان وتعرف أيضا باسم "جبل جيد".

وقالت تساي خلال المراسم التي أقيمت في مدينة كاوهسيونج إن السفينة تعد الأولى، ضمن سلسلة من السفن البرمائية الجديدة التي تزن 10 آلاف طن ، وجرى تصميمها وبناؤها لتلبي احتياجات التدريبات الدفاعية التايوانية.

وأضافت" يعتبر هذا حجر زاوية مهم في برنامجنا الوطني لبناء السفن"، موضحة أن السفينة سوف تساعد في تعزيز القدرات الدفاعية لتايوان.

وبحسب ما أعلنته البحرية، فإنه من المتوقع أن تدخل السفينة الخدمة العام المقبل من أجل دعم مهام النقل والعمليات البرمائية.

سفينة برمائية سفينة حربية تايوان رئيسة تايوان تساي انج وين

الخبر التالى:

موديرنا تبدأ في توزيع لقاحها بإنجلترا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 211307

    عدد المصابين

  • 159999

    عدد المتعافين

  • 12487

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:علي جمعة يوضح حكم الإفطار قبل الانتهاء من أذان المغرب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا