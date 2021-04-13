البحرية التايوانية تدشن أول سفينة حربية برمائية

تايبيه - (د ب ا):

شهدت رئيسة تايوان تساي انج وين اليوم الثلاثاء تدشين سفينة حربية برمائية، فيما تعد أول سفينة برمائية محلية الصنع في تايوان.

وأطلق على السفينة اسم " يو شان" تيمنا باسم أعلى قمة في تايوان وتعرف أيضا باسم "جبل جيد".

وقالت تساي خلال المراسم التي أقيمت في مدينة كاوهسيونج إن السفينة تعد الأولى، ضمن سلسلة من السفن البرمائية الجديدة التي تزن 10 آلاف طن ، وجرى تصميمها وبناؤها لتلبي احتياجات التدريبات الدفاعية التايوانية.

وأضافت" يعتبر هذا حجر زاوية مهم في برنامجنا الوطني لبناء السفن"، موضحة أن السفينة سوف تساعد في تعزيز القدرات الدفاعية لتايوان.

وبحسب ما أعلنته البحرية، فإنه من المتوقع أن تدخل السفينة الخدمة العام المقبل من أجل دعم مهام النقل والعمليات البرمائية.