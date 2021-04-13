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سفير ألمانيا بالقاهرة يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

12:49 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
سفير ألمانيا بالقاهرة يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

الدكتور سيريل نون

القاهرة - أ ش أ

هنأ الدكتور سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة، المصريين بحلول شهر رمضان المبارك .. معربا عن أمنياته في الحفاظ على الاحترام والتقدير المتبادل بين مصر وألمانيا والتعاون القائم على الثقة المتبادلة مع الاستمرار في البناء على هذا الأساس.

وقال السفير - في كلمة نشرتها سفارة ألمانيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) للتهنئة بشهر رمضان - إن المصريين والألمان يعملون في العديد من المشروعات المشتركة في مجال الثقافة، ويشاركون في برامج تبادل متنوعة من خلال المؤسسات التعليمية الألمانية في مصر، التي أتاحت للشباب المصري الحصول على فرصة للتعلم والعمل في ألمانيا.. مطالبا بالاستمرار في البناء على هذا الإرث العظيم.

سيريل نون سفير ألمانيا شهر رمضان ألمانيا

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