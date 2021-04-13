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إيران عن هجوم منشأة نطنز النووية: ردنا سيكون داخل أرض مُنفذ الاعتداء

12:02 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
إيران عن هجوم منشأة نطنز النووية: ردنا سيكون داخل أرض مُنفذ الاعتداء

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي

وكالات:

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن "رد طهران على من نفذ اعتداء منشأة نطنز النووية، سيكون داخل أرض من نفذ الاعتداء".

وقال علي ربيعي: "هناك العديد من القرائن على تورط الكيان الصهيوني بهجوم نطنز ورد إيران سيكون داخل أرض من نفذ الاعتداء"، مشيرا إلى أن "طهران سترد على حادثة نطنز في الوقت المناسب".

وأضاف ربيعي: "الهجوم على منشأة نطنز لم يأت من خارجها وتم تحديد هوية الشخص الخائن لبلاده"، لافتا إلى أن "حادثة نطنز هجوم إرهابي وتخريبي وألحق ضررا بالمنشأة"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأكمل محذرا: "نحتفظ بحقنا في الرد على منفذي الهجوم على منشأة نطنز ومن يقف وراءهم"، موضحا أن "الهدف من هجوم نطنز كان تعطيل أجهزة الطرد المركزي في المنشأة".

وأقرت إيران بوقوع أضرار طفيفة جراء انفجار منشأة نطنز النووية. لكن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أكد أن تخصيب اليورانيوم في المنشأة لم يتوقف بعد استهدافها، وأن استبدال أجهزة الطرد المركزي فيها قد بدأ.

وأمس الاثنين، أفاد مصدر مطلع في وزارة الأمن الإيرانية بأنه تم التعرف على منفذ حادثة نطنز ويجري العمل على اعتقاله.

وتتهم إيران، إسرائيل، باستهداف منشأة نطنز، معتبرة أن الهجوم يهدف إلى تقويض العملية التفاوضية حول العودة للاتفاق النووي الإيراني الجارية في فيينا.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن استهداف المنشأة النووية الإيرانية تم بواسطة عبوة ناسفة تم تهريبها لداخل المنشأة وتفجيرها عن بعد، ما أحدث أضرارا جسيمة بأنظمة الكهرباء الأساسية والاحتياطية.

ورُبما تستغرق إيران 9 أشهر لإعادة تخصيب اليورانيوم في المنشأة.

وتعد نطنز، المقامة في الصحراء بمحافظة أصفهان وسط البلاد، محور برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

علي ربيعي منشأت نطنز النووية طهران تفجير نطنز

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