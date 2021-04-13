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أذربيجان: لا توجد لدينا أي مطالب إقليمية ضد أرمينيا

11:49 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
أذربيجان: لا توجد لدينا أي مطالب إقليمية ضد أرمينيا

رئيس أذربيجان إلهام علييف

باكو - أ ش أ

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، بإنه لا توجد لدى بلاده أي مطالب إقليمية ضد أرمينيا.

وأضاف علييف في خطاب ألقاه خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأذربيجانية باكو: " أنه لا توجد لدينا أي مطالب إقليمية ضد أي دولة بما فيها أرمينيا"، مضيفا أن أذربيجان تخطط لإنهاء تنفيذ المشاريع الرئيسية لبناء البنية التحتية في إقليم قره باغ خلال السنوات الثلاث القادمة، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وتابع : "سننهي كل مشاريعنا الرئيسية في مجال بناء البنية التحتية مثل سكك الحديد والطرق السريعة والقدرات لإنتاج الكهرباء والتزويد بالماء خلال السنوات الثلاث القادمة، وسنقوم بالبناء بشكل نشيط".

يذكر أن جزء من المناطق بإقليم قره باغ قد انتقل إلى سيطرة باكو وفق ظروف البيان الثلاثي الذي وضع نهاية للأعمال العسكرية في منطقة النزاع الذي اندلع في 27 سبتمبر عام 2020، حيث توقف الجانبان الأذربيجاني والأرمني عند المواقع التي سيطرا عليها سابقا، فيما انتقل عدد من المناطق إلى تحت سيطرة باكو، وتم نشر قوات حفظ سلام روسية على طول خط التماس وممر لاتشينسكي.

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إلهام علييف أرمينيا أذربيجان قره باغ

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