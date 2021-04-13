في زيارة رسمية.. وزيرة الخارجية السودانية تصل الإمارات
11:26 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
وكالات:
وصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الثلاثاء، إلى الامارات، في زيارة رسمية، بدعوة من نظيرها الإماراتي عبدالله بن زايد.
وكان في استقبالها الشيخ شخبوط بن نهيان وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية في مطار دبي، حسبما ذكرت صحيفة "السوداني".
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