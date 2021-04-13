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في زيارة رسمية.. وزيرة الخارجية السودانية تصل الإمارات

11:26 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
في زيارة رسمية.. وزيرة الخارجية السودانية تصل الإمارات

وزيرة الخارجية السودانية تصل الإمارات

وكالات:

وصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الثلاثاء، إلى الامارات، في زيارة رسمية، بدعوة من نظيرها الإماراتي عبدالله بن زايد.

وكان في استقبالها الشيخ شخبوط بن نهيان وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية في مطار دبي، حسبما ذكرت صحيفة "السوداني".

وزيرة الخارجية السودانية الإمارات مريم الصادق المهدي عبدالله بن زايد

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