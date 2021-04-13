بعد اعتقالهم أسبوعًا.. إطلاق سراح 10 أدميرالات متقاعدين في تركيا

اسطنبول- (د ب أ):

أُفرِج عن 10 أدميرالات متقاعدين في تركيا بعد نحو أسبوع من اعتقالهم بسبب إدلائهم ببيان بشأن اتفاقية شحن دولية.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، الثلاثاء، أن المحكمة في أنقرة فرضت قيودا على سفر الادميرالات العشرة وأربعة آخرين من أفراد مشاة البحرية السابقين. وبحسب التقرير، فإنه من غير المسموح للمتهمين بمغادرة أقاليمهم.

وكان 104 من الأدميرالات السابقين نشروا بيانا منذ نحو أسبوع، حذروا فيه من انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو، إلى جانب أمور أخرى.

وتنظم الاتفاقية المبرمة في عام 1936، المرور من خلال البوسفور والدردنيل، المضيقان الواقعان بين البحر الأسود والبحر المتوسط.

كما حذر الأدميرالات المتقاعدون في البيان، من أن القوات المسلحة التركية يجب أن تلتزم بمبادئ الدستور، التي تتضمن العلمانية.

ومن جانبه، اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في البيان، الجنود السابقين بالتلميح إلى وقوع انقلاب. وتم فتح تحقيقات ضد الموقعين على البيان، بشأن ارتكاب مخالفات ضد أمن الدولة والنظام الدستوري.