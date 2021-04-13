أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بعد اعتقالهم أسبوعًا.. إطلاق سراح 10 أدميرالات متقاعدين في تركيا

11:06 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
بعد اعتقالهم أسبوعًا.. إطلاق سراح 10 أدميرالات متقاعدين في تركيا

إطلاق سراح 10 أدميرالات متقاعدين في تركيا

اسطنبول- (د ب أ):

أُفرِج عن 10 أدميرالات متقاعدين في تركيا بعد نحو أسبوع من اعتقالهم بسبب إدلائهم ببيان بشأن اتفاقية شحن دولية.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، الثلاثاء، أن المحكمة في أنقرة فرضت قيودا على سفر الادميرالات العشرة وأربعة آخرين من أفراد مشاة البحرية السابقين. وبحسب التقرير، فإنه من غير المسموح للمتهمين بمغادرة أقاليمهم.

وكان 104 من الأدميرالات السابقين نشروا بيانا منذ نحو أسبوع، حذروا فيه من انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو، إلى جانب أمور أخرى.

وتنظم الاتفاقية المبرمة في عام 1936، المرور من خلال البوسفور والدردنيل، المضيقان الواقعان بين البحر الأسود والبحر المتوسط.

كما حذر الأدميرالات المتقاعدون في البيان، من أن القوات المسلحة التركية يجب أن تلتزم بمبادئ الدستور، التي تتضمن العلمانية.

ومن جانبه، اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في البيان، الجنود السابقين بالتلميح إلى وقوع انقلاب. وتم فتح تحقيقات ضد الموقعين على البيان، بشأن ارتكاب مخالفات ضد أمن الدولة والنظام الدستوري.

السلطات التركية اعتقالات تركيا انقلاب تركيا اطلاق سراح قيادات تركية

الخبر التالى:

وزير خارجية إيران: هجوم إسرائيل على منشأة نطنز "مقامرة بالغة السوء"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 211307

    عدد المصابين

  • 159999

    عدد المتعافين

  • 12487

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"معهد الفلك" يعلن رسميا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا