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اليابان تقرر إلقاء مياه "فوكوشيما" المشعة في البحر رغم المعارضة

04:22 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
اليابان تقرر إلقاء مياه "فوكوشيما" المشعة في البحر رغم المعارضة

محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية

طوكيو - (د ب أ):

قررت اليابان أنها ستبدأ في إلقاء المياه المشعة المتراكمة في محطة فوكوشيما النووية المتضررة، في البحر بعد المعالجة، على الرغم من المعارضة المحلية والمخاوف من قبل الدول المجاورة.

وعقدت حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء واتخذت القرار، الذي يأتي بعد عقد من وقوع أسوأ كارثة نووية في البلاد في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة المشغلة "طوكيو إلكتريك" في تصريف المياه في البحر خلال عامين.

وتعرضت المحطة لانهيارات في ثلاثة من مفاعلاتها الستة بعد أن ضربها زلزال قوي وتسونامي في مارس 2011.

ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة حقن المفاعلات الثلاثة بالمياه للحفاظ على تبريدها.

ويعارض كثير من اليابانيين تلك الخطوة بشدة وعبرت دول مجاورة عن قلقها يوم الاثنين بهذا الشأن.

مياه فوكوشيما المشعة طوكيو اليابان يوشيهيدي سوجا محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية
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