أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مجموعة السبع تبدي قلقها من حشد قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا

03:43 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
مجموعة السبع تبدي قلقها من حشد قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا

قوات روسية

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الاثنين، إنها تشعر بقلق عميق إزاء حشد قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا ومنطقة القرم التي ضمتها موسكو.

وأثارت التقارير الأخيرة عن النشاط العسكري الروسي في أوكرانيا وحولها وكذلك انتهاكات وقف إطلاق النار، مخاوف دولية من أن الصراع المستمر منذ سبع سنوات بين البلدين قد يتصاعد مرة أخرى.

وقال وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك إن "هذه التحركات واسعة النطاق للقوات، دون إخطار مسبق ، تمثل أنشطة مهددة ومزعزعة للاستقرار".

وأضاف البيان: "ندعو روسيا إلى وقف استفزازاتها ونزع فتيل التوترات فورا تمشايا مع التزاماتها الدولية".

وأكد الوزراء مجددا في البيان على "دعمهم الثابت لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا".

وتم طرد روسيا مما كان في ذلك الوقت "مجموعة الثماني" بعد ضمها لشبه جزيرة القرم بعد استفتاء مثير للجدل في عام 2014.

ولا يزال المجتمع الدولي يعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من الأراضي الأوكرانية.

قوات روسية أوكرانيا مجموعة السبع روسيا

الخبر التالى:

اليابان تقرر إلقاء مياه "فوكوشيما" المشعة في البحر رغم المعارضة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 211307

    عدد المصابين

  • 159999

    عدد المتعافين

  • 12487

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:42 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا