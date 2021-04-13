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مقتل 10 على الأقل جراء احتجاجات ضد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية

02:55 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
مقتل 10 على الأقل جراء احتجاجات ضد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية

احتجاجات عنيفة ضد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم ال

جوما - (د ب أ):
قُتل عشرة أشخاص على الأقل خلال احتجاجات عنيفة ضد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما أصيب أكثر من 20 آخرين في المظاهرات التي انطلقت في إقليم نورث كيفو، حسبما أفاد حاكم الإقليم كارلي نزانزو كاسيفيتا يوم الاثنين.

وبدأت الاحتجاجات منذ نحو أسبوع وكانت سلمية إلى حد كبير ، لكنها شهدت أعمال عنف يومي الأحد والاثنين.

وقالت السلطات إن شبانا في مدن جوما وبيني وبوتيمبو نصبوا حواجز ودمروا منازل وشركات وأشعلوا النار في إطارات السيارات.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "لقد فشلتم فشلا ذريعا" و "أنتم لا تحمون المدنيين" و "أنتم شركاء للعدو".

وظلت المدارس والشركات مغلقة يوم الاثنين بينما ردت قوات الأمن بالقوة على المتظاهرين، بحسب كاسيفيتا.

وكان الشبان يحتجون على العنف المتزايد في شرق البلاد وكذلك على "تقاعس" قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية.

وكانت هناك زيادة كبيرة في الهجمات بالمنطقة خلال الأسابيع القلائل الماضية.

الأمم المتحدة جوما الكونغو إقليم نورث كيفو جريمة قتل

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